Пензенцы промокли под дождем без остановки на улице Луначарского

03.06.2020 | 20:34

Не убирать остановочные павильоны, а хотя бы сдвигать в сторону во время ремонта дороги - такое мнение высказывают пассажиры. В дождь их точка зрения звучит особенно убедительно.

«Не хватает. Стоим, мокнем», - пожаловался мужчина.

«Очень неудобно, нам не нравится. Бордюры недавно ставили - опять ставят. Дождь идет, а спрятаться некуда. А некоторые с детьми ездят!» - отметила горожанка.

Когда ремонт делают по программе «Безопасные и качественные дороги», обычно делают заездные карманы у остановок, площадки, меняют павильоны. На Луначарского обновляют именно по такому проекту.

На участок со снятой плиткой, где была конструкция с навесом у школы № 35, люди не жалуются, понимая, что неудобство временное. Но отсутствие крыши над головой пассажиры воспринимают болезненно.

В момент съемок журналистам «Службы 11» удалось встретить лишь одного позитивно настроенного человека - ему дождь не страшен.

«Мне все равно», - пояснил пензенец.

По планам, ремонт дороги должен быть завершен к середине лета.