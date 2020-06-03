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Из жизни

Пензенцы промокли под дождем без остановки на улице Луначарского

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Не убирать остановочные павильоны, а хотя бы сдвигать в сторону во время ремонта дороги - такое мнение высказывают пассажиры. В дождь их точка зрения звучит особенно убедительно.

«Не хватает. Стоим, мокнем», - пожаловался мужчина.

«Очень неудобно, нам не нравится. Бордюры недавно ставили - опять ставят. Дождь идет, а спрятаться некуда. А некоторые с детьми ездят!» - отметила горожанка.

Когда ремонт делают по программе «Безопасные и качественные дороги», обычно делают заездные карманы у остановок, площадки, меняют павильоны. На Луначарского обновляют именно по такому проекту.

На участок со снятой плиткой, где была конструкция с навесом у школы № 35, люди не жалуются, понимая, что неудобство временное. Но отсутствие крыши над головой пассажиры воспринимают болезненно.

В момент съемок журналистам «Службы 11» удалось встретить лишь одного позитивно настроенного человека - ему дождь не страшен.

«Мне все равно», - пояснил пензенец.

По планам, ремонт дороги должен быть завершен к середине лета.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Люди вы посмотрите что Иван сделал с отличными Остановками заменил на ублюдства

Гость||

Поставят со стеклянной крышей - может и голову отрезать при какой либо аварии и урагане. Летают у нас остановочные павильоны.

Имя: Гость
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