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Из жизни

Жители дома на ул. Ленина страдают из-за соседства с барахольщиком

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Квартира на Ленина, 12, состоящая из трех комнат на общей кухне, всегда открыта. Собственники двух помещений не приезжали давно, их имуществом распоряжается владелец третьего. Его жажда накопительства превысила границы разумного - он притаскивает домой содержимое контейнерных площадок. Соседи борются, но безуспешно.

«В двух комнатах никто не живет, даже не появляются соседи. Наверное, знают, что здесь кирдык», - отметил житель дома Александр.

Застать сборщика мусора сложно. Он рано уходит на промысел, обратно является к полуночи. Но даже при таком режиме умудрился в 2017-м устроить ЧП: в квартире, где нет воды, света, газа, вспыхнул огонь. Дом 1937 года постройки с деревянными перекрытиями едва не сгорел.

«Здесь живет алкаш, который уже неоднократно поджигал. Он часто так делал, а сегодня по-крупному натворил», - жаловалась жительница дома Вера.

Больше всего пострадала квартира этажом ниже сгоревшей. За минувшие ее хозяин просушил комнаты, но не может приступить к восстановлению своего жилья. Не уверен, есть ли смысл с таким непредсказуемым обитателем квартиры на четвертом этаже.

«Все залито, все загажено, ни ремонт нельзя сделать, ничего», - пояснил мужчина.

Он мог бы потребовать возмещения ущерба, но со сборщиком мусора это вряд ли удастся.

Запах из комнат на четвертом этаже расползается по всему подъезду - дышать невозможно: гниют остатки пищи.

«Вы поверите, что так нормальный человек живет?» - поинтересовался у журналистов один из соседей.

Только недавно люди морили крыс, тараканов, жаловались в разные инстанции, но без результата. Они уже не знают, что делать дальше и как повлиять на «коллекционера».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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