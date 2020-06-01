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Из жизни

Обитатели бывших общежитий на пр-те Победы бросают мусор из окон

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Что только не швыряют из окон домов на проспекте Победы (это ряд бывших общежитий)! Дворы чистотой не блещут. За пятиэтажкой № 84 - россыпи пустой тары из-под алкогольной продукции.

«Бутылки кидают, и хлеб, и чего только не кидают... Идешь порой - и чуть ли не на голову падает, а с какого этажа, не поймешь. Я не знаю, что за свиньи такие здесь», - возмутился прохожий.

А во что превратили техническое помещение - зайти боязно, пол усыпан осколками и дурно пахнущим мусором. Но кому-то нравится, раз умудряются спать среди всякого старья и отходов жизнедеятельности людей.

Обслуживающая организация существует, только она не очень-то заботится о здании. Стоит лишь взглянуть на сети, опутывающие пятиэтажку: с них сполз изоляционный материал.

Полный негатива пейзаж разнообразили жильцы из дома напротив, которые скидывают строительный мусор в общий двор.

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Гость||

Скоро всё сгноят как на Ударной 35 и Кулибина 10.

Гость||

Это про этих пензенцев губернатор сегодня так лестно отзывался?

Гость||

Было бы удивительно, если бы не бросали.

Гость||

Это про этих пензенцев губернатор сегодня так лестно отзывался, тк слово же «пензенцы» и слово "общежитие" вошло в обиход только в советское время. До этого нашу губернии населяли пензяки

Имя: Гость
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