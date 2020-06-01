Обитатели бывших общежитий на пр-те Победы бросают мусор из окон

01.06.2020 | 19:36

Что только не швыряют из окон домов на проспекте Победы (это ряд бывших общежитий)! Дворы чистотой не блещут. За пятиэтажкой № 84 - россыпи пустой тары из-под алкогольной продукции.

«Бутылки кидают, и хлеб, и чего только не кидают... Идешь порой - и чуть ли не на голову падает, а с какого этажа, не поймешь. Я не знаю, что за свиньи такие здесь», - возмутился прохожий.

А во что превратили техническое помещение - зайти боязно, пол усыпан осколками и дурно пахнущим мусором. Но кому-то нравится, раз умудряются спать среди всякого старья и отходов жизнедеятельности людей.

Обслуживающая организация существует, только она не очень-то заботится о здании. Стоит лишь взглянуть на сети, опутывающие пятиэтажку: с них сполз изоляционный материал.

Полный негатива пейзаж разнообразили жильцы из дома напротив, которые скидывают строительный мусор в общий двор.