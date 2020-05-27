Сетевое издание|18+|Среда|27 мая 2020|21:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

Жители улиц 8 Марта и Карпинского остались без воды из-за утечки

Печать

Из-за утечки на коммуникациях жильцы сотен квартир в многоэтажках на 8 Марта и Карпинского остались без воды. Лопнула труба, и поток хлынул от детского сада вниз, к дому № 45, на основную дорогу, залил тротуары и тропинки.

«Речка лилась, как горная, долго - до обеда. Нас-то не затопит, она по дороге текла», - рассказала пензячка.

У дошкольного учреждения специалисты водоканала выкопали траншею, разбираясь с объемами беды.

«Течет по дороге, где колодец, - там прорыв. Труба идет практически от ворот садика. Аварийная ситуация была, сильная утечка», - рассказала председатель совета дома № 45 на ул. Карпинского Татьяна Николаевна.

У дома № 45 также меняли часть ветки - масштаб работ серьезный. Технике пришлось нарушить тишину в домах на долгое время. Но народу главное - чтобы воду вернули, а по поводу залитых дорог и тротуаров никто не ворчал: погода теплая, все высохнет быстро.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Разгоните стоянку рядом с буташкой.

Гость||

Речка текла,из-за того,что там машин наставили и техника немогла подъехать. А стоянку да,гусь организавал и места продавал.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте