Жители улиц 8 Марта и Карпинского остались без воды из-за утечки

27.05.2020 | 19:48

Из-за утечки на коммуникациях жильцы сотен квартир в многоэтажках на 8 Марта и Карпинского остались без воды. Лопнула труба, и поток хлынул от детского сада вниз, к дому № 45, на основную дорогу, залил тротуары и тропинки.

«Речка лилась, как горная, долго - до обеда. Нас-то не затопит, она по дороге текла», - рассказала пензячка.

У дошкольного учреждения специалисты водоканала выкопали траншею, разбираясь с объемами беды.

«Течет по дороге, где колодец, - там прорыв. Труба идет практически от ворот садика. Аварийная ситуация была, сильная утечка», - рассказала председатель совета дома № 45 на ул. Карпинского Татьяна Николаевна.

У дома № 45 также меняли часть ветки - масштаб работ серьезный. Технике пришлось нарушить тишину в домах на долгое время. Но народу главное - чтобы воду вернули, а по поводу залитых дорог и тротуаров никто не ворчал: погода теплая, все высохнет быстро.