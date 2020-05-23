В доме на Ульяновской разразился скандал с платежами за ЖКУ

23.05.2020 | 18:30

Тариф на содержание жилья увеличился на целый рубль с квадратного метра площади квартиры в доме № 40 на улице Ульяновской. Почему так произошло, жильцы не знают. Таким образом, выросли и расходы на коммуналку у пенсионеров, считающих каждую копейку.

«Только с однокомнатной квартиры увеличились на 30 рублей! С двухкомнатных берут по метражу - там еще больше. Если в июле будет новое увеличение, они опять прибавят?» - поинтересовалась Любовь Волкова.

Такие опасения напрасны: по закону тариф на содержание жилья подчиняется другим правилам, нежели цена ресурсов. На эту статью расходов нет ежегодной индексации. Чтобы повысить стоимость услуги, управляющая компания должна получить согласие от жителей при голосовании. По словам возмущенных пенсионеров, они в нем участия не принимали, да и не слышали о таком.

Отсутствие объяснения роста тарифа и заставило старшее поколение обратиться на телевидение.

Глава управляющей компании согласилась дать комментарий. В условленное время в назначенном месте оказалась не только она, но и ее ярые сторонники. Те готовы платить еще больше, лишь бы жилье становилось краше благодаря коммунальщикам.

Выяснилось, что собрание было, есть и протокол голосования, причем состоялось оно еще в декабре 2018-го. Может, потому-то пенсионеры и забыли о нем, как предположила директор УК. Кроме того, большинство жителей согласилось на постепенное повышение тарифа в течение трех лет.

«С 01.01.2019 повышение пошло. Дальше - в 2020-м, в 21-м. Мы от себя совершенно ничего не делаем. Обратились бы к нам, мы бы этот протокол вам предоставили», - заверила генеральный директор УК «Квартал» Ольга Беркозова.

За счет дополнительных сборов удалось обновить здание.

«За эти «рубль с квадратного метра» сколько за год сделано! Окна поменяли, входные двери - весь ремонт из этих денег, отдельно за него вы не платите», - пояснила жильцам сотрудница ЖКХ.

В 2021 году тариф вырастет еще на рубль. Любовь Волкова наконец лично убедилась в том, что прибавляют не просто так, попутно собрав негатив со стороны соседей: те считают, что ей не стоило предавать историю огласке. Избежать конфликта было можно, если бы коммунальщики сразу прояснили ситуацию и показали протокол.