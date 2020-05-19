Из жизни

Житель ул. Ладожской пожаловался на отток персонала из амбулатории

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А из нашего окна амбулатория видна - так могут сказать жители дома № 95 на Ладожской улице, от которого всего лишь метров сто до соседнего строения, где на первом этаже и находится медицинское учреждение. Только доступности услуг нет, говорит инвалид. По его словам, лет пять назад начался отток докторов.

«Уходили в шестую больницу, и они сейчас там работают. Одна бабуся умерла - наша участковая. Такая хорошая - придет, послушает, назначит все лекарства. Они мне делали дома капельницу. На той неделе работал практикант, он говорит: «Я из этой дыры уйду». И осталась одна сестра», - сообщил местный житель Александр Тихонович.

Раньше амбулатория пользовалась популярностью. Женщина из соседнего дома даже жаловалась, что по какой-то причине жителей девятиэтажки отнесли к другому медицинскому учреждению, хотя это под боком.

«Расстояние между нашим домом и этой амбулаторией всего пять минут ходьбы. А люди ходят в шестую больницу, которая находится далеко, народа очень много», - рассказала горожанка.

В амбулатории пусто, говорит пенсионер, часто пользующийся помощью медработников.

«Даже я хромой потихоньку дошел бы», - отметил он.

Только нехватка кадров сказывается на доступности медуслуг, замечает пенсионер.

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Гость||

Оптимизация...........

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Только нехватка кадров сказывается на доступности медуслуг, замечает пенсионер.
Вот Мы пенсионеры перемрём и новые кадры не нужны...

Гость||

И это век НАНОТЕХНОЛОГИЙ..? Чиновникам плевать на простой народ, на медецину и образование

Имя: Гость
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