Житель ул. Ладожской пожаловался на отток персонала из амбулатории

19.05.2020 | 19:48

А из нашего окна амбулатория видна - так могут сказать жители дома № 95 на Ладожской улице, от которого всего лишь метров сто до соседнего строения, где на первом этаже и находится медицинское учреждение. Только доступности услуг нет, говорит инвалид. По его словам, лет пять назад начался отток докторов.

«Уходили в шестую больницу, и они сейчас там работают. Одна бабуся умерла - наша участковая. Такая хорошая - придет, послушает, назначит все лекарства. Они мне делали дома капельницу. На той неделе работал практикант, он говорит: «Я из этой дыры уйду». И осталась одна сестра», - сообщил местный житель Александр Тихонович.

Раньше амбулатория пользовалась популярностью. Женщина из соседнего дома даже жаловалась, что по какой-то причине жителей девятиэтажки отнесли к другому медицинскому учреждению, хотя это под боком.

«Расстояние между нашим домом и этой амбулаторией всего пять минут ходьбы. А люди ходят в шестую больницу, которая находится далеко, народа очень много», - рассказала горожанка.

В амбулатории пусто, говорит пенсионер, часто пользующийся помощью медработников.

«Даже я хромой потихоньку дошел бы», - отметил он.

Только нехватка кадров сказывается на доступности медуслуг, замечает пенсионер.