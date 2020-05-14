Жители дома на Молодогвардейской пожаловались на ветхое крыльцо

14.05.2020 | 20:12

Высокое крыльцо - единственное, на которое жалуются жители. Ему необходим ремонт, оно рассыпается, ведь зданию 40 лет, а ступени ни разу не укрепляли. Так говорит Петр Николаевич, местный активист, житель первого подъезда дома на Молодогвардейской, 24.

«Пенсионеры живут вот с этим крыльцом. Остальные все нормальные, те делали ремонт, а у нас не делали - и внутри, и снаружи», - пояснил Петр Николаевич.

В трехэтажке три подъезда. Лишь у второго площадка крыльца выглядит крепкой, ровной, есть ливневая решетка - вода не застаивается и не размывает плиту.

У третьего поверхность в трещинах, ямах, там тоже нужен ремонт. Но еще больше он необходим крыльцу у первого подъезда. Оно неудачно сделано - с солидным перепадом по высоте. Люди, не зная особенностей конструкции, могут подвернуть ногу. Плиты рассыпаются, облицовка разрушена.

В управляющую компанию жители уже обращались. Конкретного ответа на просьбу не последовало.