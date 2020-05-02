В Пензе пенсионер одним из первых вступил в «Бессмертный полк»

02.05.2020 | 19:50

Валерий Спиридонов в числе первых вступил в «Бессмертный полк» в 2020 году. Он выставил портрет отца в окне. Увидеть фотографию сержанта Ивана Спиридонова могут все, кто едет или идет по улице Пушкина мимо дома № 10 на Ставского.

На пятом этаже - черно-белый снимок, к которому сын воина с уважением приколол георгиевскую ленточку.

«Он в 17 лет пошел добровольцем на фронт в 44-м году, воевал, дважды контужен. Дошел до Венгрии, под Балатоном его сильно контузило», - рассказал сын ветерана Великой Отечественной войны.

В прошлые годы Валерий Иванович брал портрет отца, вместе с тысячами пензенцев выходил на проспект Победы и шагал в строю. В этом шествие из-за эпидемии перенесено. Но Спиридонов услышал призыв Василия Ланового стать участниками акции на 9 Мая.

«Возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон. Выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле!» - предложил народный артист.

Валерий Иванович решил не дожидаться праздника. Он считает, что родственники ветеранов должны уже сейчас ставить на окна портреты воинов.

«Это же будет здорово - вся страна подхватит! Кто сможет - вышли, в окошко, на балконе показали», - рассудил пенсионер.

Спиридонов уверен: его поддержат тысячи тех, кто осознает величие Победы.