Из жизни

На улице Измайлова упавшая береза почти месяц лежит на воздушных сетях

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После мощного снегопада прошел почти месяц, а рухнувшая под тяжестью осадков береза по-прежнему лежит на воздушных сетях. Коммунальщики, похоже, самоизолировались, как предположил житель дома № 45Б на улице Измайлова. Он еще никого не видел: ни сотрудников управляющей компании, ни тепловиков, кому принадлежат трубы, ни энергетиков, чьи провода рискуют быть порванными.

«Упала, а здесь отопление идет, свет. Куда ни обратимся - «мы все знаем», все бесполезно», - рассказал Вадим Валерьевич.

Странная реакция, особенно если сравнить с подобной ситуацией на проспекте Победы. Там тоже рухнули два дерева, одно из них - на тепловые сети. Энергетики оперативно прибыли, чтобы обезопасить свое имущество. Правда, после опиловки ветки со стволом не вывезли, но задачу решили. А на улице Измайлова - бездействие.

«Чуть посильнее - и все ведь! Провода пока не порвало, терпит только на отоплении», - отметил мужчина.

При падении береза изуродовала тропинку к подъезду, ходить стало сложнее.

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