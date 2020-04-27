На улице Толстого почти две недели пролежало упавшее дерево

27.04.2020 | 19:48

Если бы Сергей Есенин начал стихотворение немного иначе - «Клен ты мой упавший...», то поэтический оттенок получила бы прозаическая ситуация на улице Толстого. Возле 4-го дома почти две недели пролежало дерево, рухнувшее во время сильного апрельского снегопада. Только его не коснулась пила коммунальщиков, сетовали местные жители. Другие ветки и стволы на газоне, упавшие на проезжую часть, оперативно убрали. А клен опустился на тротуар, поэтому его оставили нетронутым.

«Определенный дискомфорт доставляет: дерево крупное упало, закрывает пешеходную тропинку. Несмотря на самоизоляцию, при соблюдении мер, которые положены (маски, перчатки, все остальное), с детьми надо иногда выйти прогульнуться. Оно мешает», - рассказал житель Пензы Александр.

Чудом никто не пострадал в результате падения старого клена. Там, куда он рухнул, находится автомобильная парковка. Но во время непогоды она была пустой. После водители и рады были бы оставить четырехколесных друзей на привычной территории, но дерево не давало занять места. Владельцы личного транспорта и другие жители ежедневно выглядывали из окон в надежде не увидеть клен. И долгожданный момент люди не пропустили.