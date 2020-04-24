Перенос контейнеров на улице Толстого не решил старых проблем

24.04.2020 | 14:15

Жители домов на улицах Суворова и Ворошилова никак не привыкнут к новому месту контейнерной площадки. Ее передвинули всего лишь с одной стороны дороги на противоположную - разница в расстоянии несущественна.

«Наверное, там дорогу будут делать», - предположила пенсионерка.

В департаменте жилищно-коммунального хозяйства пояснили: было много жалоб автомобилистов, которые выезжали от Суворова, 156, и соседних домов на основную дорогу на Толстого. Стоявшая близ поворота площадка мешала обзору. Из-за этого возникали аварийные ситуации.

Что касается ремонта, то проезжую часть на Толстого уже начали обновлять. Будет восстановлен участок от Суворова до Ворошилова в прежних границах.

По мнению некоторых жителей, контейнерная площадка здесь не нужна.

«Само место к помойке как-то не располагает - здесь дорога, МУП. Может, не знаю, какое-то другое выбрать», - задумалась горожанка.

От старой площадки всегда было много мусора вокруг. И от новой ветер тоже разбросает отходы по свежему асфальту.