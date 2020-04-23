Во дворе на пр-те Победы, 16, упавшие деревья добавили проблем

23.04.2020 | 13:48

Сердцевина дерева совсем трухлявая - руками легко разломать. Удивительно, что оно простояло так долго. Но ветер посчитал, что хватит, и сломал ствол.

Таких калек во дворе за домом № 16 на проспекте Победы - с десяток. Они заполнили детскую площадку. Пока игровая зона не используется. Когда режим самоизоляции окончится, малышам захочется вернуться к аттракционам.

«Давно уже лежат», - отметила молодая женщина.

«Это старые деревья, их давно пора выпилить и новые посадить», - рассудила активистка.

Она считает, что двор заслуживает большего внимания. Сюда приходят жильцы домов на Фурманова, Островского, проспекте Победы.

«Кто здесь хозяин? Летом устраивают даже детские концерты на той площадке, на которую сейчас вовсю заезжают машины. То есть тут, по идее, надо все выпилить, как-то огородить, чтобы машины не ездили. Они уже на середине», - рассказала Наталья Ивановна.

Автомобилистам дай волю - они игровую зону превратят в парковку, уверена активистка.

Теперь еще и поваленные деревья захламили весь двор.