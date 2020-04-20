Сетевое издание|18+|Понедельник|20 апр 2020|19:34
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Из жизни

В 5-м Виноградном проезде опасное место на дороге обозначено елкой

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В ливневке елочка не родилась и соответственно не росла, но конец дней своих встретила именно в отверстии, куда стекает вода. Колодец находится на проезжей части, ближе к бордюру. Дорога ведет от 5-го Виноградного проезда к 2-му. Нестандартно обозначить отверстие решили автомобилисты.

«Они часто втыкают, чтобы машины не попали в яму. Такое не только здесь бывает, и там подальше», - пояснила прохожая.

Колодец выложен кирпичом, отверстие закрыто решеткой. Колеса авто продавили конструкцию. Заменить утраченное нечем, а провал обозначать надо - так и появилась елка в люке.

Прежде, говорят местные, была палка. Когда новогодние деревья стали выносить на контейнерную площадку, одно приспособили в качестве сигнала об опасности. Так и служит теперь елка маяком.

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Гость||

Спасибо большое Ивану за заботу о населении!

Гость||

Скажите вам ёлочка нравится ?

Гость||

Воткнуть туда надо чиновника местного отвечающего за эту дорогу и пусть торчит пока не заделают

Гость||

Отвечающим за дорогу,шишку в попу вставить.

Имя: Гость
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