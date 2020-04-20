В 5-м Виноградном проезде опасное место на дороге обозначено елкой

20.04.2020 | 15:30

В ливневке елочка не родилась и соответственно не росла, но конец дней своих встретила именно в отверстии, куда стекает вода. Колодец находится на проезжей части, ближе к бордюру. Дорога ведет от 5-го Виноградного проезда к 2-му. Нестандартно обозначить отверстие решили автомобилисты.

«Они часто втыкают, чтобы машины не попали в яму. Такое не только здесь бывает, и там подальше», - пояснила прохожая.

Колодец выложен кирпичом, отверстие закрыто решеткой. Колеса авто продавили конструкцию. Заменить утраченное нечем, а провал обозначать надо - так и появилась елка в люке.

Прежде, говорят местные, была палка. Когда новогодние деревья стали выносить на контейнерную площадку, одно приспособили в качестве сигнала об опасности. Так и служит теперь елка маяком.