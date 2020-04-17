Пензенские пенсионеры могут подать заявку на доставку продуктов

17.04.2020 | 19:10

Те, кому в силу возраста предписано не выходить на улицу из-за угрозы коронавируса, озадачены вопросом, что теперь делать. Не всем пожилым людям могут привезти все необходимое родственники: у кого-то они живут далеко, у кого-то их просто нет. В таких случаях помогут волонтеры и социальные работники.

«В Пензенской области в настоящее время действует бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8 (800) 511-0-117. Туда могут обратиться граждане пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями и находящиеся в режиме самоизоляции, с заявкой на доставку продуктов и предметов первой необходимости», - сообщила заместитель министра труда, соцзащиты и демографии региона Елена Егорова.

Диспетчер уточнит список продуктов и адрес доставки.

«Прошу обратить внимание, что и социальный работник, и волонтер придут либо с удостоверением, либо с отличительными знаками. Поэтому, если граждане не звонили на указанный телефон и не оставляли заявку, не нужно открывать дверь. Когда придет социальный работник либо волонтер, гражданин должен передать денежные средства, чтобы те приобрели продукты или предметы первой необходимости. Их доставят на дом», - рассказала Елена Егорова.

Если горячая линия работает круглосуточно, то на номер 8 (800) 201-60-86 звонки принимаются с 9:00 до 18:00. По нему можно узнать о мерах социальной поддержки, порядке предоставления госуслуг в сфере защиты и занятости населения.