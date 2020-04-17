Из жизни

Пензенские пенсионеры могут подать заявку на доставку продуктов

Печать

Те, кому в силу возраста предписано не выходить на улицу из-за угрозы коронавируса, озадачены вопросом, что теперь делать. Не всем пожилым людям могут привезти все необходимое родственники: у кого-то они живут далеко, у кого-то их просто нет. В таких случаях помогут волонтеры и социальные работники.

«В Пензенской области в настоящее время действует бесплатный круглосуточный телефон горячей линии 8 (800) 511-0-117. Туда могут обратиться граждане пожилого возраста, страдающие хроническими заболеваниями и находящиеся в режиме самоизоляции, с заявкой на доставку продуктов и предметов первой необходимости», - сообщила заместитель министра труда, соцзащиты и демографии региона Елена Егорова.

Диспетчер уточнит список продуктов и адрес доставки.

«Прошу обратить внимание, что и социальный работник, и волонтер придут либо с удостоверением, либо с отличительными знаками. Поэтому, если граждане не звонили на указанный телефон и не оставляли заявку, не нужно открывать дверь. Когда придет социальный работник либо волонтер, гражданин должен передать денежные средства, чтобы те приобрели продукты или предметы первой необходимости. Их доставят на дом», - рассказала Елена Егорова.

Если горячая линия работает круглосуточно, то на номер 8 (800) 201-60-86 звонки принимаются с 9:00 до 18:00. По нему можно узнать о мерах социальной поддержки, порядке предоставления госуслуг в сфере защиты и занятости населения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

волонтер придут либо с удостоверением, либо с отличительными знаками.

С люлями на лице

Гость||

Интересно, а если закарантинили подъезд и человек лет 30 не может сходить в магазин - ему помирать что ли с голодухи?) Мгерыши пиарятся?)

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте