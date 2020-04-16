Жители дома № 47 на улице Ленина встали на защиту новой УК

16.04.2020 | 18:45

Смена управляющей компании на улице Ленина, 47, прошла практически безболезненно, в отличие от многих других примеров.

Не раз уже бывало, что прежние коммунальщики месяцами не отдают документацию на дом, хотя и говорят, что много должников и строение убыточно. Еще одна проблема - малоактивные жители, которые не могут или не хотят проголосовать за смену организации.

На Ленина, 47, желающие нашлись, к счастью, еще до объявления самоизоляции. Теперь люди подводят первые итоги.

«За два месяца было сделано столько, сколько не было за все время существования этого дома. У нас в подвале жили бомжи, крысы друг друга ели, мы МУП № 7 с трудом пытались привлечь к проблемам, но так и не привлекли», - рассказала сторонница новой управляющей компании.

Обратиться на телевидение активисток заставило нелестное мнение их соседки о новых коммунальщиках. Та высказала его в одном из сюжетов «Службы 11». Но есть и иная точка зрения.

«За месяц, не взяв ни копейки, еще не получив от нас по счетам, нам вычистили подвалы, дезинфекцию проводят. Мы довольны и счастливы, что у нас наконец-то появилась управляющая компания! И когда было сказано, что они не делают ничего, это возмутило в первую очередь не саму управляющую компанию, а нас», - отметила жительница дома.

В 2020 году запланирован капремонт. Есть предложения и касательно того, что не входит в региональную программу.

«Время сложное, сами знаете, а они находят дворника, убирают двор, чистят подвал. Жители им всем благодарны!» - сошлись люди во мнениях.

Как в дальнейшем покажут себя новые коммунальщики, будет видно. Прежних суд оштрафовал за некачественное содержание жилья на 10 тысяч рублей.