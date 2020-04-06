06.04.2020 | 15:05

Зеленой зоне быть, а дорогу за домом № 5 на улице Глазунова прокладывать никак нельзя, говорит жительница первого этажа Лариса Ивановна. Обсуждение вопроса длится давно. Проезжая часть соединила бы два проспекта - Строителей и Победы, дав возможность свернуть с одного на второй. Но удобство для водителей обернется кошмаром для тех, чьи окна выходят на ту сторону. Есть и другие доводы против дороги.

«Здесь вообще ее нельзя делать! Потому что, во-первых, идет теплотрасса, а они всегда ломаются. Это будут бесконечные ремонты, будут ломать асфальт, останавливать движение», - пояснила Лариса Ивановна.

В «Службе 11» на эту тему высказывались приверженцы различных взглядов. К примеру, в 2018 году к журналистам обращалась сторонница расширения дорожной сети Нина Александровна.

«Как бы было хорошо! И свободнее. Кто-то против, кто-то нет», - отметила она.

Женщина говорила про споры девятилетней давности. Тогда власти города пытались объяснить необходимость прокладки дороги, а жители реагировали на это эмоционально.

«Нам нужен кислород, дышать нечем! Здесь кислород нам перекрывают!» - возмущались горожане.

Лариса Ивановна в числе защитников зеленой зоны.

«И шум, и пыль. Она не проходит по ГОСТу», - заявила она.

Женщина готова защищать свой оазис до конца.

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