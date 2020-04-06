06.04.2020 | 14:34

Житель Ростовской улицы возмущен действиями дорожных рабочих. Они, по его мнению, не совсем правильно сделали заплатку на перекрестке с Ивановской. Литая смесь расползлась, не охватив все проблемные участки, и держится, по заверению пожелавшего остаться неузнанным мужчины, на честном слове.

«Некачественно сделано. Заплатку поставили, а вон ямы. Они ничего не делают. Мне этот перекресток в принципе не нужен, но у меня душа болит, что так залатали», - отметил пензенец.

Отрезок значимый для коммунальной сферы города, по нему проходит коллектор, который обеспечивает водоотведение Терновки. В 2016-м развалился целый участок. Ремонт был сложным. Из памяти населения не сотрутся картины того кошмара: перекопанная улица, непролазная трясина.

«Яма не засыпана, все обваливается - и никому дела нет», - пожаловался очевидец Владимир.

Дороги впоследствии отремонтировали, но перекресток Ростовской и Ивановской не охвачен должным вниманием, весь в рытвинах. Вот почему местный житель так болезненно реагирует на некачественную, по его мнению, заплатку.

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