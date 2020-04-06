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Из жизни | На улице Ладожской постоянно топит внутриквартальную дорогу

06.04.2020|17:34
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Громоздкие камни застряли в глубоких выбоинах на Ладожской. Внутриквартальная между домами № 17 и 19 и детским садом № 135 вызывает у автомобилистов исключительно негативные эмоции.

«Мы ездим здесь. Вода стояла - никому ничего не надо, никак не пройдем, никак не проедем. Не работают! Здесь не дорога...» - возмутился местный житель Василий.

Автовладельцы из дома № 17 на Ладожской страдают больше остальных. Вода с внутриквартальной стекает к многоэтажке, та расположена ниже. Плюс особенности грунта и изначально некачественная работа дорожников - перед зданием путь разбит и основная полоса в нелучшем виде. В дождь озера разливаются, сообщают жильцы.

«Эти лужи стоят с самого начала. Как мы переехали, сделали асфальт, он у нас через неделю утонул. Приехали и еще раз сделали - опять утонул. Ту дорогу стали делать и подняли, теперь здесь постоянно вода стоит», - рассказал житель дома Виктор Николаевич.

Не удается людям добиться результата, хотя они просили о помощи администрацию города, народного избранника. А ведь внутриквартальной пользуются тысячи жителей, там не один детский сад в округе, также есть школа и гимназия.

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