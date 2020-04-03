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Из жизни | Жители Пензенской области не останутся без внимания медиков

03.04.2020|18:38
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Многие пензенцы, ожидавшие лечения, оказались в затруднительном положении. Сроки направления в стационар сдвинули, люди в недоумении.

«У меня к вам вот такой вопрос: у меня подходило время госпитализации в областную больницу, но когда я позвонила, мне отказали - на неопределенное время. Что мне делать в этом случае? Скажите, пожалуйста», - спросила Валентина Петровна.

Действительно, в связи с нашествием коронавируса ради безопасности населения полностью изменен режим работы всей системы здравоохранения. Прекращены профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация взрослых - все для того, чтобы сократить количество людей, приходящих в лечебные учреждения.

«Прекращена госпитализация в плановом порядке. Вся госпитализация осуществляется только по жизнеугрожающим состояниям», - пояснила первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова.

Но люди не останутся без внимания медиков. Особенно те, кто находится в так называемой группе риска.

«Это лица старше 60-65 лет и лица старше 45 лет, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, бронхолегочные заболевания, сахарный диабет. Открыли еще два дополнительных call-центра на базе диагностического центра: один - для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, один - для больных эндокринными заболеваниями», - отметила Оксана Чижова.

Звонить предлагают пациентам из группы риска, не имеющим респираторных заболеваний. К примеру, человеку необходимо выписать рецепт. На линии дежурят специалисты, у которых есть база данных больных. Они определят дальнейшие действия.

«Врачи будут формировать списки на обслуживание в поликлинике для терапевтов, для выписки рецептов и доставки лекарств на дом. Если врач-кардиолог определит, что пациента нужно смотреть, чтобы откорректировать ему терапию, то для этой группы пациентов будут сформированы дополнительные бригады с врачами-кардиологами, которые будут обслуживать этих пациентов на дому», - рассказала заместитель министра здравоохранения области.

Если врач выяснит, что нужна госпитализация, он сам направит больного в кардиологический стационар. По такой же системе работают эндокринологи.

Телефон горячей линии по кардиозаболеваниям 45-29-37, для пациентов с нарушениями эндокринной системы - 45-29-23.

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Гость|03.04.2020 19:00|

penzainform.ru писал(a):

пояснила первый заместитель министра здравоохранения области Оксана Чижова
Команда Стрючкова всё ещё имеет отношение к здравоохранению.

Гость|03.04.2020 19:16|

Гость писал(a):

Команда Стрючкова всё ещё имеет отношение к здравоохранению.
Не к ночи будь помянут,но у него вроде сегодня или вчера ,продолжение "банкета"?

Гость|03.04.2020 19:21|

Жители Пензенской области не останутся без внимания медиков

..в моргах тоже медики...

Гость|03.04.2020 19:41|

Заголовок звучит как угроза)

Имя: Гость
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