02.04.2020 | 16:48

Песок и грязь на городских улицах убирают плохо, жалуются пензенцы, сравнивая, как это делали в прошлые годы и в 2020-м. Отличия есть, и существенные.

К примеру, на улице Собинова наслоения заметны не только возле бордюров, но и на изгибах проезжей части, где пыли особенно много. Видно, что щетки спецтехники давно там не бывали.

Претензии возникают и по многим другим уголкам Пензы. Звонков по этому поводу все больше.

«Мы живем около дороги, и видно, что она совершенно не убирается. Если раньше ездили, чуть-чуть брызгали пылесосы, то прошлым летом я их практически не видела. После зимы я не вижу вообще, чтобы очищался город», - пожаловалась жительница Пензы Любовь.

Распространение коронавируса заставило горожан задуматься над тем, что поднимается ветром в воздух. Проблема из эстетической превращается в медицинскую.

«Как остались грязь с осени и песок в метре от бордюра, так до сих пор и лежат. В ветреную погоду дороги просто не видно - натуральная пылевая буря. Все это залетает в окна. Сейчас такое просто опасно в связи с коронавирусом, ведь он передается и через пыль, мы этим дышим», - отметила Любовь.

Горожане понимают, что благоустройство Пензы в этом году из-за пандемии существенно изменило формат. Массовый субботник, когда люди могли бы поддержать коммунальщиков, отменен. Тем не менее дороги очищать от песка и грязи нужно. Всегда это делали сотрудники ЖКХ со спецтехникой, но почему-то в 2020-м на многих улицах областного центра нет таких работ.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.