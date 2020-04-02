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Из жизни | Пензенцы пожаловались на пыльную дорогу на улице Собинова

02.04.2020|16:48
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Песок и грязь на городских улицах убирают плохо, жалуются пензенцы, сравнивая, как это делали в прошлые годы и в 2020-м. Отличия есть, и существенные.

К примеру, на улице Собинова наслоения заметны не только возле бордюров, но и на изгибах проезжей части, где пыли особенно много. Видно, что щетки спецтехники давно там не бывали.

Претензии возникают и по многим другим уголкам Пензы. Звонков по этому поводу все больше.

«Мы живем около дороги, и видно, что она совершенно не убирается. Если раньше ездили, чуть-чуть брызгали пылесосы, то прошлым летом я их практически не видела. После зимы я не вижу вообще, чтобы очищался город», - пожаловалась жительница Пензы Любовь.

Распространение коронавируса заставило горожан задуматься над тем, что поднимается ветром в воздух. Проблема из эстетической превращается в медицинскую.

«Как остались грязь с осени и песок в метре от бордюра, так до сих пор и лежат. В ветреную погоду дороги просто не видно - натуральная пылевая буря. Все это залетает в окна. Сейчас такое просто опасно в связи с коронавирусом, ведь он передается и через пыль, мы этим дышим», - отметила Любовь.

Горожане понимают, что благоустройство Пензы в этом году из-за пандемии существенно изменило формат. Массовый субботник, когда люди могли бы поддержать коммунальщиков, отменен. Тем не менее дороги очищать от песка и грязи нужно. Всегда это делали сотрудники ЖКХ со спецтехникой, но почему-то в 2020-м на многих улицах областного центра нет таких работ.

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Гость|02.04.2020 18:56|

У коммунальщиков сейчас есть шанс, пока все сидят дома, убрать весь песок, который они насыпали за зиму. Улицы нужно мыть, а не только подметать. Мы дышем этой пылью.

Гость|02.04.2020 19:17|

Самый грязный район в городе это Октябрьский!!!!!!!!

Имя: Гость
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