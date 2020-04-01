01.04.2020 | 15:16

«Росток» - символ развития города гордо возвышается на набережной, которую не первый год перестраивают.

На ней немноголюдно, поскольку власти, медики просили население ограничить выход на улицу, оставаться дома из-за вируса. В иной ситуации по берегу прогуливались бы прохожие - жители и гости областного центра. Результаты реконструкции очевидны и впечатляют.

Но эмоции смазываются, когда от «Ростка» переходишь в сквер Славы.

«Безобразие! Место историческое, значимое для пензенцев. Люди сюда приходят отдыхать. Хотя бы в центре нужно обустроить», - отметил горожанин.

За сквером ухаживают специалисты «Зеленого хозяйства, он аккуратно выметен, но чистота не прячет разбитые дорожки, бордюры. Настроение мгновенно портится.

«И в самом сквере отвратительные дорожки. Улицу Володарского сделали, Максима Горького, а уж центральную аллею можно было бы сделать, чтобы было приятно ходить людям», - подчеркнул мужчина.

Благоустройство запланировано. Еще в феврале мэрия говорила об этом проекте: обновление системы освещения, покрытия аллей, дорожек. Сессия городской думы одобрила выделение средств.

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