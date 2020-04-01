«Росток» - символ развития города гордо возвышается на набережной, которую не первый год перестраивают.
На ней немноголюдно, поскольку власти, медики просили население ограничить выход на улицу, оставаться дома из-за вируса. В иной ситуации по берегу прогуливались бы прохожие - жители и гости областного центра. Результаты реконструкции очевидны и впечатляют.
Но эмоции смазываются, когда от «Ростка» переходишь в сквер Славы.
«Безобразие! Место историческое, значимое для пензенцев. Люди сюда приходят отдыхать. Хотя бы в центре нужно обустроить», - отметил горожанин.
За сквером ухаживают специалисты «Зеленого хозяйства, он аккуратно выметен, но чистота не прячет разбитые дорожки, бордюры. Настроение мгновенно портится.
«И в самом сквере отвратительные дорожки. Улицу Володарского сделали, Максима Горького, а уж центральную аллею можно было бы сделать, чтобы было приятно ходить людям», - подчеркнул мужчина.
Благоустройство запланировано. Еще в феврале мэрия говорила об этом проекте: обновление системы освещения, покрытия аллей, дорожек. Сессия городской думы одобрила выделение средств.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.
penzainform.ru писал(a):Одобрите выделение средств на крематорий - это уже необходимо городу.