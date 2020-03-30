Оживленная внутриквартальная дорога подвергается огромной нагрузке из-за постоянно снующих машин. Под их колесами незаделанная яма напротив дома № 50 на проспекте Строителей разрушается еще быстрее. Водители недовольны: на неровностях и детали авто приходят в негодность.
«Если дождь пройдет, то вода стоит. Тут перекапывают, а потом щебнем закидывают. Я не знаю, что делают. Приезжаю вечером - уже перекопано и закидано камнями, никто не асфальтирует эту дорогу. Копали в последний раз, мне кажется, перед зимой», - рассказал пензенец Артем.
Журналисты 11 канала подняли архивные кадры - снимали там в январе 2019-го, то есть гораздо раньше того срока, о котором говорит автомобилист. Водители тогда действительно жаловались не на яму, а на узкую дорогу. Из-за снега. Возможно, он стал причиной того, что неровность была не видна.
«Здесь вообще плохо у нас всегда. С момента, как дома построили, не чистится, в одну полосу только ездим», - пожаловалась женщина.
В декабре 2019-го журналисты вновь отправились на проспект Строителей, 50. Уже из-за ямы, тогда щебенка просела, обнажив острые края асфальта. А снега было мало, он не скрыл неровность на дороге.
«Ночью здесь очень опасно», - констатировал автомобилист.
За прошедшие месяцы восстановления твердого покрытия так и не произошло. Зато ремонт железных коней есть.
«Сход-развал постоянно делаем, ничего хорошего нет. Этой дорогой много пользуется народу, постоянно все объезжают», - отметил Артем.
Есть определенные нормативы, в какие сроки коммунальщики обязаны восстановить то, что разрушили. Про данный участок специалисты ЖКХ, кажется, забыли.
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пр. Строителей 76, вообще вооще во двор ... заедешь, но мы не плачем, нам пох, главное вода на продажу есть рядом.