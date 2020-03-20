20.03.2020 | 15:43

Тротуар от школы № 58 и детского сада № 88 на улице Ворошилова существует. Только его даже до поворота не довели. Дальше есть плиты, но они все в грязи. Кроме того, зачастую на этой импровизированной пешей зоне паркуются автомобили.

А следующий этап пути - по улице Толстого к улице Суворова - вообще не предназначен для безлошадных пензенцев, так что они шагают по дороге. Один ребенок уже был сбит, отделавшись, к счастью, только ушибом благодаря тому, что на перекрестке водитель снизил скорость до минимума.

«Здесь постоянно родители водят детей, постоянно движение, скоростной режим не соблюдается. Страшно детей отпускать в школу», - пожаловалась местная жительница Ирина.

Активистка уверена, что пора принимать меры.

«Я бы предложила знаки ограничения скорости и контроль поста ДПС, чтобы смотрел за движением. Круглосуточно не надо, но напугать-то можно? И сделать хоть какой-то тротуарчик для прохода людей. Здесь просто идешь по проезжей части», - пояснила пензячка.

Тротуар на участке улицы Толстого есть лишь в самом конце дороги. Но и он обрывается, не доходя до улицы Суворова.

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