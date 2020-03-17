Сетевое издание|18+|Вторник|17 мар 2020|20:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+5oC
+6oC
Завтра | Ясно |
  84.43  |  $  76.85

Из жизни | На проспекте Победы автомобилисты срезали ветку у молодого каштана

17.03.2020|18:55
Печать

Во дворе дома № 31 на проспекте Победы собственники машин срезали ветку у молодого каштана. Мария Федоровна посадила его на огороженной территории. Дерево совершенно никому не мешает - так она думала. Оказалось, растение загораживало обзор из окна - автовладельцы смотрели оттуда на свои машины, стоящие за оградой вдоль дороги. Такую версию услышала Мария Федоровна.

«А сейчас началось сокодвижение. У нас и так уже здесь ничего, нужно что-то сделать, чтобы люди не трогали. Это же красота, все приходят и любуются. Детей здесь много играет, всем нравится. Почему кому-то не нравится?» - выразила недоумение горожанка.

Женщина в одиночку ухаживает за целым двором, высаживая цветы, кустарники, деревья. Местные хулиганы выдернули рябину, осину, липу.

Теперь некоторым каштан помешал.

«Если бы мы хотели его сломать, мы бы его сломали. Но мы его не ломаем, ничего не делаем с ним, обрезали. Чем мы обидели? Мы разве что-то плохое сделали? Нет. Оно стоит и будет цвести», - пояснил мужчина.

Активная пенсионерка много лет облагораживает двор. Сама добилась, чтобы привезли землю, установили ограждение, покупала семена, удобрения. Все без принуждения, ради того, чтобы остальные радовались красоте. Вполне возможно, история с каштаном повлияет на ее энтузиазм.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|17.03.2020 19:14|

Жопозки на газонах,пусть участкового вызвает.

Гость|17.03.2020 19:29|

Из пальца высосали новость.Кушать нечего,или у вас уже вирус в головах?Там дворовая борьба пеших и колёсных+разные интересы поколений.Такие тётки мозг кому хочешь вынесут.На раз.Такие почти в любом МКД есть.Одиночки,как правило,вдовы или разведёнки.

Гость|17.03.2020 19:43|

Автомобилисты готовы дома снести лишь бы свой тарантас поставить.

Гость|17.03.2020 20:01|

С этого года во дворах запрещена парковка коммерческого транспорта (такси, маршрутки, газели, каршеринговые машины), а нарушения караются штрафом и эвакуацией

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте