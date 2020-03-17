17.03.2020 | 18:55

Во дворе дома № 31 на проспекте Победы собственники машин срезали ветку у молодого каштана. Мария Федоровна посадила его на огороженной территории. Дерево совершенно никому не мешает - так она думала. Оказалось, растение загораживало обзор из окна - автовладельцы смотрели оттуда на свои машины, стоящие за оградой вдоль дороги. Такую версию услышала Мария Федоровна.

«А сейчас началось сокодвижение. У нас и так уже здесь ничего, нужно что-то сделать, чтобы люди не трогали. Это же красота, все приходят и любуются. Детей здесь много играет, всем нравится. Почему кому-то не нравится?» - выразила недоумение горожанка.

Женщина в одиночку ухаживает за целым двором, высаживая цветы, кустарники, деревья. Местные хулиганы выдернули рябину, осину, липу.

Теперь некоторым каштан помешал.

«Если бы мы хотели его сломать, мы бы его сломали. Но мы его не ломаем, ничего не делаем с ним, обрезали. Чем мы обидели? Мы разве что-то плохое сделали? Нет. Оно стоит и будет цвести», - пояснил мужчина.

Активная пенсионерка много лет облагораживает двор. Сама добилась, чтобы привезли землю, установили ограждение, покупала семена, удобрения. Все без принуждения, ради того, чтобы остальные радовались красоте. Вполне возможно, история с каштаном повлияет на ее энтузиазм.

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