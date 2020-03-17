17.03.2020 | 15:06

Тротуар между домом № 41 на улице Карпинского и школой № 12 окружен настоящей свалкой. Чего только нет: упавшие ветки, новогодние елки, пустая тара из-под алкогольных напитков, кожура мандаринов - видимо, их использовали в качестве закуски. Даже дерево кто-то спилил и бросил.

«Безобразие, что сделаешь... По осени срезали, так и осталось. Это везде так. Такие мы люди», - отметил прохожий.

Просто натура такая, с прискорбием добавил мужчина: относятся к общественным местам как к бесхозным. Ведь у себя в квартире никто не станет разбрасывать мусор, а на улице можно делать все что угодно.

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