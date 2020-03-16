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Из жизни | Пензенцы вынуждены ходить по жиже на улице Литейной

16.03.2020|16:59
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Бездорожье вместо асфальтированного тротуара. На популярной пешей тропе на Литейной улице - одна грязь и множество припаркованных машин, которые, по-видимому, и являются причиной такой картины.

Прохожие жалуются: даже при наличии двух потенциальных путей от улицы Леонова к Ударной пройти с чистой обувью нельзя.

«Это ужас! Очень грязно», - возмутилась горожанка.

«Здесь очень много народу ходит в больницу. Пожилые люди с клюшечками», - рассказала женщина.

«Безобразие. Вообще кошмар какой-то», - отметила пензячка.

Часто бывающие на Литейной люди вспомнили, что когда-то асфальт имелся. Но теперь твердого покрытия в жиже не видно.

«Был, но очень давно. Разъездили, наверное. Давно не клали новый асфальт», - констатировала прохожая.

На архивных кадрах 2017 года еще виден нормальный тротуар и остатки старых двухэтажек, которые снесли. Тогда люди жаловались не на пешую тропу, а на то, что один дом никак не разрушат, он стоял призраком.

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