16.03.2020 | 16:47

Не убирают или делают это очень редко. Аллея за домом № 2 на Воронова полна мусора. Не ветром его намело. Есть в многоэтажке жители, которым лень донести пакет до контейнерной площадки. Швыряют из окон бутылки, обертки. Вылетел и букет высохших роз.

«Это зависит еще от воспитания. С балкона не надо бросать, надо мусор выносить. Бывает, и у подъезда мусор оставят», - рассказал житель Пензы Евгений.

Скопление бытовых отходов наблюдается в определенных местах. Ведь не все на Воронова, 2, чьи окна выходят на дорогу, славятся нечистоплотностью.

В прошлом году журналистам 11 канала довелось побывать на аллее. Те же участки, за аркой, были загажены. Сломанный стул, пакеты валялись под окнами.

«Не знаю, кто убирает, есть ли дворники. Мусор, мешки - это свинство наше, это мы так распоряжаемся», - отметила горожанка.

Скоро под окнами станет почище благодаря местным активисткам: цветоводы-любители разбивают клумбы. Только женщины создают их на отдельных участках, за всей аллеей они не ухаживают.

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