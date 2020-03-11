11.03.2020 | 17:00

Недолго жители улицы Солдатской и соседних радовались новой дороге. Как только вместо ям появился ровный асфальт, автомобилисты начали разгоняться. А вот пешеходы оказались в опасности.

«В одном месте положили асфальт на асфальт, и здесь было метров 200 плохой дороги, настоящий «лежачий полицейский». А теперь мы боимся за наших детей и за себя, потому что очень много неадекватных водителей здесь ездит. Их не останавливает, что здесь частный сектор, что должно быть какое-то ограничение скорости», - сообщила местная жительница Надежда.

Осенью 2019-го, через месяц после укладки нового покрытия, произошло ЧП. Из-за автомобилиста пострадала дочь женщины.

«Он был не местный, даже не вызвал ГАИ, уехал. Нашли, конечно. У ребенка был перелом ноги, а детей было семь человек - бегали, играли в догонялки. Он ехал 50-60 километров в час, и тормозной путь у него остался хороший - 9 метров», - пояснила Надежда.

Тот случай испугал многих местных жителей. Тротуара нет. Заасфальтировали только проезжую часть, которую делят водители и пешеходы.

«Очень страшно отпускать на улицу, тем более после такого происшествия», - отметила местная жительница Марина.

Местные жители настаивают на том, чтобы были установлены «лежачие полицейские». Ведь от них зависит безопасность взрослых прохожих и детей.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.