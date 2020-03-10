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Из жизни | Большая лужа на проспекте Победы, 86а, мешает пензенцам ходить

10.03.2020|15:27
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Впечатления от прогулки по двору на проспекте Победы, 86а, незабываемы - так говорит о частом подтоплении территории местная жительница. Пока еще можно добраться до сухого по узкой полоске, а случается, что такое вообще нереально.

«Ходим по лужам. Детей - на руки, а сами - по лужам. В обычной обуви», - рассказала местная жительница Олеся.

А началось все с приезда коммунальщиков.

«Года два-три назад начали копать, потом посыпали щебенкой. Она вся расплылась, и после каждого дождя у нас болото, лужи - ни пройти ни проехать», - сообщила женщина.

С подобной жалобой местные активисты обратились в «Службу 11» не впервые. В сентябре 2017-го все подъезды бывшего общежития оказались залиты. Люди сами возводили импровизированные мосты.

«В тот раз прошла в тапках прямо по воде», - пояснила пенсионерка Тамара Дмитриевна.

А во втором подъезде соорудили шаткий мост, и по нему должны были ходить члены общества инвалидов.

«У меня ребенок маленький. Уже надоело это безобразие, на руках таскать», - отметила Олеся.

В момент съемки сюжета от первого подъезда к дороге на проспекте Победы можно было пройти по узкой тропке, а вот добраться до частного сектора, не испачкав обувь, никак нельзя.

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