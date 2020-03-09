Сетевое издание|18+|Понедельник|9 мар 2020|20:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+9oC
Завтра | Облачно |
  78.81  |  $  69.68

Из жизни | Жителей дома на ул. Коммунистической встревожили работы на первом этаже

09.03.2020|18:02
Печать

Жильцы Коммунистической, 36а, потеряли покой: на первом этаже очередная перестройка.

«Тут такой скандал, начали ломать. Я утром вышла - куча. Захожу к ребятам, говорю: «Что вы делаете, ребята?» А они: «Она куплена, какое ваше дело?» - рассказала местная жительница Валентина Александровна.

На первом этаже здания - ряд различных магазинов, офисов. А в 70-х располагался фирменный «Голубой экран». Теперь же помещения в собственности, их сдают предпринимателям.

«И каждый арендатор, который приходит, начинает делать ремонт. Ломают стены, делают как им надо», - пожаловалась жительница дома Надежда Николаевна.

В смежной с подъездом стене рабочие пробили дыру, через нее вся пыль пошла на площадку - и это тоже повод для раздражения. Отверстие, понятно, заделают. А отмывать лестницу, скорее всего, придется самим.

Но больше людей пугает количество вынесенных из помещения кирпичей.

«Это вот долбежка происходит, отбойными молотками стучат, и знаете, какая разруха была... Шесть лет назад почти точно так же все выволокли. И теперь по новой. Разве мы выдержим это все, чтобы наш дом не рухнул?» - возмутилась местная жительница Мария Александровна.

В момент съемки в помещении было удивительно тихо. Видимо, уже все, что собирались, сломали. Представитель собственника по телефону пояснил: переделки никак не скажутся на состоянии высотки.

«Несущие конструкции дома никаким образом не затронуты. Сломана перегородка в туалете, в санузле из-за ее плачевного состояния. Будет восстановлена в том же виде из нового кирпича», - сообщил он.

Но испуганному населению подъезда уже не верится. Люди планируют писать жалобу в жилищную инспекцию.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте