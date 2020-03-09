09.03.2020 | 18:02

Жильцы Коммунистической, 36а, потеряли покой: на первом этаже очередная перестройка.

«Тут такой скандал, начали ломать. Я утром вышла - куча. Захожу к ребятам, говорю: «Что вы делаете, ребята?» А они: «Она куплена, какое ваше дело?» - рассказала местная жительница Валентина Александровна.

На первом этаже здания - ряд различных магазинов, офисов. А в 70-х располагался фирменный «Голубой экран». Теперь же помещения в собственности, их сдают предпринимателям.

«И каждый арендатор, который приходит, начинает делать ремонт. Ломают стены, делают как им надо», - пожаловалась жительница дома Надежда Николаевна.

В смежной с подъездом стене рабочие пробили дыру, через нее вся пыль пошла на площадку - и это тоже повод для раздражения. Отверстие, понятно, заделают. А отмывать лестницу, скорее всего, придется самим.

Но больше людей пугает количество вынесенных из помещения кирпичей.

«Это вот долбежка происходит, отбойными молотками стучат, и знаете, какая разруха была... Шесть лет назад почти точно так же все выволокли. И теперь по новой. Разве мы выдержим это все, чтобы наш дом не рухнул?» - возмутилась местная жительница Мария Александровна.

В момент съемки в помещении было удивительно тихо. Видимо, уже все, что собирались, сломали. Представитель собственника по телефону пояснил: переделки никак не скажутся на состоянии высотки.

«Несущие конструкции дома никаким образом не затронуты. Сломана перегородка в туалете, в санузле из-за ее плачевного состояния. Будет восстановлена в том же виде из нового кирпича», - сообщил он.

Но испуганному населению подъезда уже не верится. Люди планируют писать жалобу в жилищную инспекцию.

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