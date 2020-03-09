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Из жизни | Водители устали от плохого состояния дороги на улице Чаадаева

09.03.2020|17:29
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Участок улицы Чаадаева латали, но намного комфортнее и безопаснее от этого не стало, говорят водители, которые трясутся на ухабах и заплатках в районе здания № 130. Однако поток не иссякает. Транспорт движется к выезду из Пензы, другой - в город. Одна из самых оживленных артерий областного центра.

«Здесь очень плохо и всю зиму так было», - рассказал водитель.

«Отвратительное состояние у этой улицы, вообще жесть. Когда делать будут, неизвестно. В общем, ничего хорошего. Каждый год одно и то же. Улица Чаадаева всегда в ненадлежащем состоянии», - пожаловался молодой человек.

В 2020-м городские власти все-таки планируют привести дорогу в порядок. И размер заложенных средств впечатляет.

«Положительное заключение экспертизы получено. От Большого Сурского моста до трассы М5 протяженность 6,2 километра, стоимость 1 млрд 37 млн рублей», - сообщил зам. главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

На Чаадаева должна появиться новая ливневка, ведь при каждом дожде улицу топит, причем вода течет не только по проезжей части, но и во дворы.

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Гость|09.03.2020 18:51|

По дороге,отбитой у террористов в Сирии,можно опять есдить со скоростью 160 км. в час.(из вечернего выпуска новостей).

Ключевое слово ОПЯТЬ.

Гость|09.03.2020 18:56|

Ну где вы нытики? Вот сейчас из-за ваших жалоб начнут эту дорогу делать при закрытом бакунинском мосту, и тогда вы взвоете конкретно.

Гость|09.03.2020 19:54|

ничего, вот скоро танк починим, и он все дороги загладит!

А еще и храмик скоро достроим, проведем молебен и крестный ход, и дороги сами улучшаться!

Имя: Гость
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