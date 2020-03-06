06.03.2020 | 16:18

«Этот промежуток у нас - дорога смерти», - рассказала местная жительница Елена Евгеньевна.

Не основной в масштабах города, но такой важный для населения Маяка и Нахаловки, особенно теперь, когда закрыт Бакунинский мост, участок от улицы Бумажников в сторону Серова становится оживленным в часы пик. Переваливаются машины из ямы в яму, прыгают с кочки на кочку.

«В том году его просто засыпали булыжниками и оставили в зиму под снег. Зимой якобы нормально было, а сейчас снег начал таять. Сами видите, что у нас здесь творится. Не все лужи высохли, и грязь еще не везде появилась. Дети ходят в школу № 43, в музыкальную школу, на работу люди ходят», - пояснила женщина.

С чьей-то щедрой подачи на изъезженную грунтовку вывалили самый разнообразный материал: обломки мраморной плитки, гранитной, кафельной, тротуарной.

«С магазина и клали. Конечно, получше стало. Тут каждый год подсыпают и каждый год это куда-то улетает», - пояснил местный житель Борис Иванович.

Массивные куски снятого асфальта выглядят более надежными по сравнению с хрупкими обломками тротуарной плитки. Хоть и они провалятся в заболоченный грунт, но кирпичей и щебня уже изрядно раздавлено колесами автомобилей.

«Вот все в кучу собрать, повыше поднять и сделать», - предложил мужчина.

То есть можно попытаться выстроить дорогу, считают жители. Она очень нужна автомобилистам Нахаловки и Маяка.

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