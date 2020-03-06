06.03.2020 | 17:02

Когда на Кижеватова - улице со сложным рельефом - строили дома, проектировщики предполагали, что от одного яруса к другому люди будут добираться по лестницам. За домом № 14 она есть - деревянная, с металлическими перилами. Не первая и даже не вторая.

В архивах 11 канала журналисты отыскали кадры старого спуска с бетонными ступенями. По словам жильцов, тот существовал с прошлого десятилетия. Части рассыпались, арматура торчала.

«Тяжело бывает, тут и пожилые живут, и дети. Спускаемся с палочками. Я часто слышала: люди преклонного возраста проклинают это место», - рассказала местная жительница Раиса Евдокимовна.

Долго бранили жители ту конструкцию. Она в последние годы своего существования совсем не выдерживала тяжести шагающих, остатки бетона сползали с каркаса. В 2015-м пензячка сломала там ногу.

«Шла, держалась двумя руками, как обычно. Вечером я возвращалась домой, видела, что лестница вся покатая, вся во льду. Ну, думаю, буду идти осторожно. На середине лестницы неожиданно - раз! - и все: я уже сижу. Нога подвернулась. Когда вызвали скорую и увезли, оказалось, перелом двух лодыжек в трех местах с обломками и со смещением, с подвывихом», - пояснила Людмила Михайловна.

Едва ли не каждый год конструкцию укрепляли, цементировали ступени, но ненадолго хватало таких заплаток.

Вскоре лестницу переделали, выполнив ее из досок. Однако замена материала не повлияла на безопасность пешеходов.

«Девочка упала на поясницу, потому что обледенело. Ужасно!» - выразила беспокойство женщина.

Доски отсырели, разбухли, появились щели.

«Тут все уже разваливается», - констатировала горожанка.

Сколько еще продержится данная конструкция, можно только гадать. Год - может быть, хотя в этом люди тоже не уверены. Если прежние бетон недолго служил, вряд ли можно рассчитывать на крепость деревянных ступеней.

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