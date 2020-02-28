28.02.2020 | 16:08

Даже водители внедорожников с опаской заезжают во двор дома № 35 на улице Рахманинова. Пешеходам еще сложнее - на ледяных буграх запросто можно поскользнуться. Нужно перешагивать с одного участка суши на другой и при этом не упасть в лужи.

«Ползком пролезаем. Вчера я грохнулся там. Шел из магазина с палкой и упал кверху ножками», - сообщил житель дома Валерий.

Проблема в том, что асфальт разбит, уверены местные жители. Зимой на нем образовались бугры, а в феврале во время оттепели появились проталины, которые продавило колесами машин. Неровности стали еще больше.

«Заезжают фуры, они там все разрыли, пешком не пройдешь. А люди еще умудряются на машинах ездить», - пожаловался житель дома Владимир.

«А я там сколько раз падала - ух! В том году ногу сломала», - отметила жительница дома Ираида Федоровна.

Риск есть и теперь, потому пешеходы передвигаются с большой осторожностью.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.