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Из жизни | На ул. Рахманинова пешеходам трудно передвигаться по ледяной дороге

28.02.2020|16:08
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Даже водители внедорожников с опаской заезжают во двор дома № 35 на улице Рахманинова. Пешеходам еще сложнее - на ледяных буграх запросто можно поскользнуться. Нужно перешагивать с одного участка суши на другой и при этом не упасть в лужи.

«Ползком пролезаем. Вчера я грохнулся там. Шел из магазина с палкой и упал кверху ножками», - сообщил житель дома Валерий.

Проблема в том, что асфальт разбит, уверены местные жители. Зимой на нем образовались бугры, а в феврале во время оттепели появились проталины, которые продавило колесами машин. Неровности стали еще больше.

«Заезжают фуры, они там все разрыли, пешком не пройдешь. А люди еще умудряются на машинах ездить», - пожаловался житель дома Владимир.

«А я там сколько раз падала - ух! В том году ногу сломала», - отметила жительница дома Ираида Федоровна.

Риск есть и теперь, потому пешеходы передвигаются с большой осторожностью.

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