Сетевое издание|18+|Среда|26 фев 2020|18:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  71.08  |  $  65.47

Из жизни | Дорога во дворы на проспекте Строителей уподобилась болоту

26.02.2020|15:29
Печать

Дорога во дворы разбита настолько, что ездить по ней почти невозможно. Но нужно: сразу к нескольким домам это единственный путь. Он ведет к зданиям № 17а, 17в, 19, 21 на проспекте Строителей.

За 15 минут в разгар рабочего дня съемочная группа «Службы 11» насчитала около 25 прыгающих по ухабам машин.

Пешеходы испытывают примерно такие же чувства, что и водители. Тротуар есть не везде, им также нужно выбираться на разбитую проезжую часть. Кроме того, есть риск быть окаченными грязью из-под колес.

«Плохо ходить, воды много, брызги летят», - отметила горожанка.

В таком состоянии проезжая часть во дворы находится давно. Попытки ремонта предпринимались, но к долгосрочному результату не привели.

«Я в этом доме живу пять лет, и такая дорога. Иду и возмущаюсь. Смотрите, что творится: проходим через болота. Сейчас обрызгают с ног до головы, и будем потом мыться и стираться», - пожаловалась женщина.

Участок, требующий ремонта, невелик, но очень важен. Ведь им ежедневно пользуются сотни горожан.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте