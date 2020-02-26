26.02.2020 | 15:29

Дорога во дворы разбита настолько, что ездить по ней почти невозможно. Но нужно: сразу к нескольким домам это единственный путь. Он ведет к зданиям № 17а, 17в, 19, 21 на проспекте Строителей.

За 15 минут в разгар рабочего дня съемочная группа «Службы 11» насчитала около 25 прыгающих по ухабам машин.

Пешеходы испытывают примерно такие же чувства, что и водители. Тротуар есть не везде, им также нужно выбираться на разбитую проезжую часть. Кроме того, есть риск быть окаченными грязью из-под колес.

«Плохо ходить, воды много, брызги летят», - отметила горожанка.

В таком состоянии проезжая часть во дворы находится давно. Попытки ремонта предпринимались, но к долгосрочному результату не привели.

«Я в этом доме живу пять лет, и такая дорога. Иду и возмущаюсь. Смотрите, что творится: проходим через болота. Сейчас обрызгают с ног до головы, и будем потом мыться и стираться», - пожаловалась женщина.

Участок, требующий ремонта, невелик, но очень важен. Ведь им ежедневно пользуются сотни горожан.

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