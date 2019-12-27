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Из жизни | Пешеходам сложно преодолевать разбитую лестницу на улице Красной

27.12.2019|15:33
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Лестницу, помогающую преодолевать разноуровневую улицу Красную, очищают от снега и наледи, но ходить по ней все равно сложно. Ступени частично разрушены, спуск похож на доску для стирки белья - неровности вроде бы есть, но они чересчур малы для уверенного шага.

«Видите, обхожу. Упасть можно здесь, особенно когда идешь вниз. Что толку-то? Кто-то что-то сделает, что ли, думаете?», - отметила пенсионерка.

Некоторые прохожие полны оптимизма: и не к такому привыкали.

«Сейчас пока нормально, а бывает скользко здесь. Да и сами ступени не ахти», - пояснила горожанка.

Женщина, видимо, вспомнила прошлые годы, когда лестница была похожа на горку. Садись на пятую точку и съезжай вниз, а вверх взобраться - что Эверест покорить. Не только для пожилых с больными ногами, но и для молодежи.

«Это ужасно, боюсь, что поскользнусь и упаду, в шоке просто. Каждый раз, когда иду, стараюсь не упасть, особенно когда гололед - это вообще ужас просто. А пенсионерам - я не знаю», - высказался молодой человек

Учитывая, насколько велик в этом месте человеческий поток, необходим постоянно закрепленный за участком дворник - так прохожие говорили прежде. Возможно, их услышали, по крайней мере, теперь ступени относительно чистые.

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