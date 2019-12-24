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Из жизни | На улице Саранской круглосуточно не выключаются фонари

24.12.2019|15:27
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Круглосуточно не спят фонари на Саранской. Те, что не стали жертвами вандалов, работают бесперебойно и за себя, и за сломанного соседа, даже днем освещая путь в отдаленном городском микрорайоне.

«Иду и удивляюсь: почему они горят? По вечерам я здесь не бываю, только днем», - рассказала прохожая.

«Рассеянность, невнимательность», - отметил мужчина.

Народ обеспокоен: если исправные, отработав сверхурочно, тоже выйдут из строя, район погрузится во тьму.

«Бесхозяйственность по мелочам, а вот неприятно. И эти очень жалко. Здесь по дорожке все время люди ходят, тем более и лед, и все, это наше освещение здесь», - высказалась пенсионерка.

Людям есть чего опасаться. Исправных фонарей осталось в разы меньше.

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Гость|24.12.2019 18:52|

А В БЕССОНОВКЕ ТЬМА!!!!!!!!!!!!! И ДЕТКИ ВДОЛЬ КЛАДБИЩА ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ ШКОЛЫ. ВСЕ ЛИ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ,ТЁМНОЙ МОРОЗНОЙ ЗИМОЙ?

Гость|24.12.2019 18:54|

А мертвые с косами стоят?))

Имя: Гость
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