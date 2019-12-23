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Из жизни | Продавленный люк на улице Славы создает опасность для водителей

23.12.2019|15:55
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Люк напротив дома № 7 на улице Славы ушел вниз, что создает опасность для невнимательных автомобилистов, ведь расположен он на проезжей части, сообщили по телефону телезрители.

Крышка на относительно небольшой глубине, и нет риска полностью уйти вниз колесом, но есть шанс повредить его или детали подвески. Кроме того, никто не даст гарантии, что колодец не провалится, ведь изначально он находился вровень с асфальтом.

Примеров, когда при наезде на люк он падал в шахту, предостаточно. В апреле журналисты 11 канала снимали подобную картину на Кронштадтской. Коммунальщики сверху накрыли отверстие деревяшкой и установили ограждение.

«Не дай бог, иномарка - на двадцатку влетаешь сразу. Так что, конечно, надо делать его. Он закрыт деревяшкой, а что толку от нее? Машина проедет, изгородь в сторону, и сама туда влетит», - отметил Николай.

Подобное может произойти и на улице Славы. На этой дороге движение оживленное. Вероятность, что кто-то наедет на колодец, высока.

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