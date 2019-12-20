Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|20 дек 2019|20:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
  69.28  |  $  62.52

Из жизни | Во дворе на улице Циолковского пешеходов подстерегает ловушка

20.12.2019|19:11
Печать

Дыра во дворе на Циолковского, 11, появилась внезапно. Вход в подземную постройку существовал всегда, но он был заблокирован для посторонних. И вдруг приоткрылся, вызывая интерес: что это за помещение под ногами?

«А кто же его знает... там внизу что-то тепловое идет, или водопровод, или еще что-нибудь, может, канализационное», - предположил мужчина.

Камера выложена кирпичами, вход в нее когда-то был надежно сделан. Вероятно, со временем запоры ослабели или помещение перестало быть нужным, о нем забыли.

«Там лежала железка, прямо обыкновенный лист. Наверное, бомжи украли, и все так и осталось», - отметила женщина.

Секрет раскрыт: кому-то приглянулся кусок металла. Выломать весь щит целиком сил, видимо, не хватило, поэтому утащили одну часть.

«Вот вы стоите на железке, а остальное украли», - рассказала местная жительница.

Снег скрыл все границы между дорогой и тропой, теперь забрести именно в ту сторону ничего не стоит. Когда припорошит, в темное время суток ловушку легко станет не заметить.

0
0
0
0
 
Гость|20.12.2019 19:24|

Из депутатов кого нибудь туда Харей.

Гость|20.12.2019 19:46|

Какого ... там забыли депутаты,то пролетарский район.

Гость|20.12.2019 19:46|

Это Портал Пилоточников.Там часто они делают свое дело за деньги.

Гость|20.12.2019 20:16|

А я там чуть не забеременела.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2019

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте