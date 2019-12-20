20.12.2019 | 19:11

Дыра во дворе на Циолковского, 11, появилась внезапно. Вход в подземную постройку существовал всегда, но он был заблокирован для посторонних. И вдруг приоткрылся, вызывая интерес: что это за помещение под ногами?

«А кто же его знает... там внизу что-то тепловое идет, или водопровод, или еще что-нибудь, может, канализационное», - предположил мужчина.

Камера выложена кирпичами, вход в нее когда-то был надежно сделан. Вероятно, со временем запоры ослабели или помещение перестало быть нужным, о нем забыли.

«Там лежала железка, прямо обыкновенный лист. Наверное, бомжи украли, и все так и осталось», - отметила женщина.

Секрет раскрыт: кому-то приглянулся кусок металла. Выломать весь щит целиком сил, видимо, не хватило, поэтому утащили одну часть.

«Вот вы стоите на железке, а остальное украли», - рассказала местная жительница.

Снег скрыл все границы между дорогой и тропой, теперь забрести именно в ту сторону ничего не стоит. Когда припорошит, в темное время суток ловушку легко станет не заметить.