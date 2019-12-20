20.12.2019 | 15:35

С крыши дома № 22 на Ударной прямо на тротуар слетают доски, палки, куски железа и арматуры. Их не ветром сносит, а сбрасывают рабочие, которые ремонтируют кровлю.

Весь участок перед зданием занят. Подрядная организация должна была огородить его сигнальными лентами, но их нет.

Мужчина неспешно продефилировал, перешагивая через строительные материалы. Ему повезло: в тот момент с крыши ничего не скидывали.

«Как-то вот шла, и была лента. Я обходила прямо рядом с деревьями. А сегодня ничего нет», - констатировала горожанка.

По тротуару прошагала школьница, не догадываясь, что в любой момент сверху могли упасть или доска, или обломок арматуры. Ребенок смотрел под ноги, не крутя головой.

Впору закричать, но рабочих отвлекать еще опаснее. Они трудятся на высоте без страховки.

«Я думаю, что безумцы, вряд ли герои», - отметила женщина.

Только когда одному из специалистов требуется подойти к самому краю, к его поясу прикрепляют трос.

Немногочисленная бригада пытается закончить капитальный ремонт дома, который длится с марта. А сигнальными лентами участок огораживали, просто их кто-то оборвал. Представитель подрядной организации не уследил, и тротуар оказался в зоне опасности. Немногие ее ощущают, но, встав перед выбором: идти по дороге или по стройматериалу, - предпочитают второе.