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Из жизни | На проезжей части улицы Леонова разлились лужи талой воды

19.12.2019|15:23
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Температура воздуха - чуть выше нуля, на проезжей части - лужи из-за тающего снега. Такое бывает при отсутствии ливневки на дороге. В теплый сезон во время дождей разливы шире и глубже, но и исчезают быстрее. Теперь же их извести сможет лишь мороз, превратив в лед.

Пока что прохожие стремятся хотя бы избежать порчи одежды.

«Я стараюсь держаться подальше от дороги», - рассказала женщина.

«Нас обрызгивают иногда, бывает», - отметили пенсионерки.

«Брызги - веером! Я сегодня утром шла», - пояснила горожанка.

В доме № 37 на Леонова, что стоит у дороги, из-за луж возникают другие проблемы.

«Вода проходит у нас уже даже через грунт и сочится через фундамент в подвал. А когда тает снег, то со всей округи все прет сюда», - пожаловалась пензячка.

Это вечная беда. Жители надеялись, что ее ликвидируют, когда проложат новую дорогу на Ударной. Ее сделали в 2019-ом, автомобилисты обрадовались, а пешеходы и обитатели дома № 37 на Леонова перемен не заметили.

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Гость|19.12.2019 19:01|

Сурская веселуха

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