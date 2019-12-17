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Из жизни | Жители улицы Сурикова боятся отпускать детей на игровую площадку

17.12.2019|15:12
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Когда-то площадка на улице Сурикова была всем на зависть - игровая плюс спортивная, на большой территории. Редко когда в частном секторе для детей выделяется столько места, а тут простор. Поэтому в теплый сезон там обычно было многолюдно.

«Появилась она в 2010 году примерно. Хорошая была площадка. Мало что осталось от нее на данный момент», - рассказал местный житель Сергей.

Сохранилось действительно немногое, что закономерно, поскольку эксплуатировался комплекс нещадно.

«Все дети встречаются на этой площадке. Там был и асфальт, и песок был, и все горки, и ворота - все было. Прошло время. Мне кажется, нужно обновлять эту площадку. Боимся детей туда отпускать», - сообщил молодой отец Станислав.

Решать вопрос с площадкой необходимо всем вместе, подключая уличный комитет и депутата по своему округу. Также можно попытаться поучаствовать в конкурсе реализации социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления. Только нужно разработать этот проект.

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