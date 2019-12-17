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Из жизни | На улице Каракозова спустя полгода разрушили часть нового тротуара

17.12.2019|15:22
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На улице Каракозова разрушили часть нового тротуара.

«Не успел нарадоваться. Все у нас делается через одно место!» - отметил мужчина.

Целым и нетронутым покрытие пролежало полгода. Его сделали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Работы велись в июне. А до того жители засыпали жалобами все инстанции, потому что ходить было трудно: машины ехали не только по проезжей части, но и по обочинам.

«Тротуара нет совсем. Зимой прямо похвалить хочется хозяйство, которое следит за тротуаром: зимой ходим хорошо. А летом, весной и осенью - невозможно. Когда дождь будет, здесь все - вода», - рассказала местная жительница Валентина Васильевна.

Перекопанный участок огорожен, опоясан сигнальными лентами, таблички сообщают, что ведутся работы по прокладке кабеля. Часть тротуара раздроблена, бордюры сняты. Не успели жители насладиться ровной дорожкой.

Кабель рабочие проложили и в тот же день стали засыпать разрушенный участок щебнем.

Когда позволит погода, специалисты положат временную заплатку. Восстановить тротуар планируют уже в теплый сезон.

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Гость|17.12.2019 19:08|

А что за Гнида там сквер захватывает?

Имя: Гость
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