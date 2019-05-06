06.05.2019 | 14:37

Неужели эта улица не заслуживает внимания к себе? Вопрос давно беспокоит население района Пензы-IV. Сколько людей ходит по Каракозова, но условий для пеших никаких.

«Тротуара нет совсем, зимой прямо похвалить хочется хозяйство, которое следит за тротуаром: зимой ходим хорошо. А летом, весной и осенью - невозможно. А когда дождь будет, здесь все вода», - отметила местная жительница Валентина Васильевна.

Возможно, зимой и правда за счет утоптанного снега ходить легче. Но возникает другая проблема. Ведь люди пользуются обочинами, а их занимают автомобили. Были бы тротуары, не так наглели бы владельцы машин.

«Вот посмотрите: жилой дом, завод, люди ходят на работу. Бордюров нет - и машины смотрите как ставятся. Пешеходам здесь пройти совершенно невозможно. Безобразие!» - возмутилась местная жительница Наталья.

Пензячка Татьяна Васильевна отказалась от обуви на каблуках. Какой смысл ее уродовать? Пройдешь туда-обратно по Каракозова - и прощай, лодочки-шпильки. Спортивная - вот лучший вариант для ходьбы по району.

«Я здесь ломала руку: сходила с автобуса, а была на высоких каблуках. Когда я сошла, нога подвернулась, потому что неправильно встала, и я упала. И вот у меня со смещением», - рассказала Татьяна Васильевна.

В этом году улицу Каракозова включили в программу «Безопасные и качественные дороги». Посмотрим, что перепадет на долю пешеходов в процессе реализации государственного проекта.