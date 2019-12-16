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Из жизни | Пешеходы на улице Мира пересекают перекресток по диагонали

16.12.2019|15:01
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Многие пешеходы на перекрестке улиц Мира и Ленинградской идут по диагонали - вместо того чтобы дождаться нужного сигнала светофора, перейти на одну сторону, а потом снова стоять и лишь тогда добраться до нужной точки. Хотя по правилам дорожного движения, если нет соответствующей разметки, то делать так нельзя - можно получить штраф или отделаться предупреждением. Не все это знают. Плюс рассуждают логически: светофоры одновременно зажигаются на одинаковое количество секунд. Так зачем терять время?

На федеральном уровне такие вопросы тоже задавали, предлагали внести изменения, но дальше обсуждения дело не пошло. Пензенцы к инициативе относятся хорошо. Правда, большинство только от журналистов услышало про нее.

«Я просто думала, что само собой разумеется, раз здесь горит и здесь - и я хожу по диагонали, не глядя на разметку. Удобно, ничего против не имею, не помешает», - отметила горожанка.

«Я слышал, что это уже несколько лет действует, так что это вполне рационально», - пояснил мужчина.

«По диагонали удобнее, меньше времени уходит на переход», - рассказала женщина.

Это не единственный в Пензе подобный перекресток, где горожане выбирают короткий и быстрый путь. Как правило, на такие нарушения автоинспекторы не обращают внимания, заостряя его на более опасных маневрах. Ведь поток машин останавливается со всех сторон - пешеходы не могут попасть под колеса и никак не мешают движению авто.

Остается законодательно закрепить право на пересечение проезжей части по диагонали.

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Гость|16.12.2019 19:56|

Вот поэтому вас и сбивают.

Гость|16.12.2019 20:05|

А кто собьёт? На красный разве что поедет ? Я тоже так хожу, это быстрее.

Дмитрий Н. Мотовилов|16.12.2019 20:09|

Я думал, они для того и зажигаются синхронно, чтобы по диагонали перейти.

Имя: Гость
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