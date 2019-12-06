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Из жизни | Пензенцам трудно преодолевать высокий бордюр у перехода на Окружной

06.12.2019|15:54
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При реконструкции улицы Окружной и переносе пешеходного перехода не учли небольшую деталь, а она очень сильно влияет на безопасность при пересечении дороги. В этом уверена пенсионерка с больными ногами, которая теряет время и рискует упасть на зебре.

«Проблема в том, что с одной стороны у нас полого, а с другой стороны стоит высокий бордюр на пешеходном переходе. Нам очень тяжело переходить - и с колясками, и пожилым людям с больными ногами. А сейчас еще снег, переход не почищен, к нему уже тяжело подойти», - пояснила Надежда Евстафьева.

В итоге пенсионерка теряет драгоценные секунды, когда горит разрешающий переход сигнал светофора.

А началось все с изменений: зебру и знаки сместили повыше, там же и светофоры поставили.

«Там пониже, но его перенесли, а ничего не сделали для того, чтобы было удобно ходить», - отметила Надежда Евстафьева.

Трудности при пересечении дороги возникают не в единственном месте.

«Остановка «Пензмаш»: с обеих сторон бордюры, спускаться, переходить и опять подниматься очень неудобно», - пожаловалась пенсионерка.

На Окружной с одной стороны находится парковка магазина, потому с проблемами люди сталкиваются только на противоположной.

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Гость|06.12.2019 19:40|

Бабушка, бордюры в Пензе нельзя критиковать.

Гость|06.12.2019 19:43|

Гость писал(a):

Бабушка, бордюры в Пензе нельзя критиковать.
Бордюры - это святое. Бордюры - наше всё.

Имя: Гость
Комментарий:

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