06.12.2019 | 15:54

При реконструкции улицы Окружной и переносе пешеходного перехода не учли небольшую деталь, а она очень сильно влияет на безопасность при пересечении дороги. В этом уверена пенсионерка с больными ногами, которая теряет время и рискует упасть на зебре.

«Проблема в том, что с одной стороны у нас полого, а с другой стороны стоит высокий бордюр на пешеходном переходе. Нам очень тяжело переходить - и с колясками, и пожилым людям с больными ногами. А сейчас еще снег, переход не почищен, к нему уже тяжело подойти», - пояснила Надежда Евстафьева.

В итоге пенсионерка теряет драгоценные секунды, когда горит разрешающий переход сигнал светофора.

А началось все с изменений: зебру и знаки сместили повыше, там же и светофоры поставили.

«Там пониже, но его перенесли, а ничего не сделали для того, чтобы было удобно ходить», - отметила Надежда Евстафьева.

Трудности при пересечении дороги возникают не в единственном месте.

«Остановка «Пензмаш»: с обеих сторон бордюры, спускаться, переходить и опять подниматься очень неудобно», - пожаловалась пенсионерка.

На Окружной с одной стороны находится парковка магазина, потому с проблемами люди сталкиваются только на противоположной.