05.12.2019 | 15:32

Дом № 21 на Мостовой крепко врос в городскую землю. Снести его должны были еще в 2018-м, однако строение ненамного уменьшилось за год. Никого не прельщают собранные, аккуратно сложенные целые кирпичи, хотя обычно народ вывозит все подчистую.

Переезжать оттуда не имели желания многие жильцы. Они считали здание добротным, способным простоять еще десятки лет. Их пугала перспектива жить в Заре.

«Я не могу там жить, я там умру!» - плакала Любовь Яковлевна.

Но убедить остальных противники переезда не смогли, и по программе переселения из ветхого аварийного жилья вместе перебрались в Зарю. Несколько упорных семей отказывались покидать дом, придумывая разные причины. Их не останавливало и то, что подрядчик уже приступил к сносу.

«У нас ребенок в садик ходит, хотим чуть-чуть еще поводить его. И уедем», - пояснил мужчина.

Проблемы с переселением решались через суд. Народ долго не соглашался, хотя люди боялись мародеров и пожаров - возгорания случались неоднократно. В прошлом году, когда все же выехали последние жильцы, подрядчик активнее стал разбирать трехэтажку.

Только почему-то процесс замедлился, а вскоре и вовсе застыл на мертвой точке. Груды кирпичей, которыми автовладельцы так любят засыпать ямы на дорогах, никем не востребованы.

В мэрии по телефону прокомментировали: подрядчик обязался снести этот дом до конца 2019 года. На исполнение осталось меньше месяца.