Рядом с пензенцем в историческом здании рухнул потолок

02.11.2024 | 12:11

В субботу, 2 ноября, пензенец чудом избежал травмы: когда он шел по лестнице в подъезде дома № 4 на улице Бакунина, рядом с ним обвалился потолок.

Мужчина сделал снимки с места происшествия. На них запечатлены куски штукатурки, усыпавшие лестницу с металлическими перилами в завитушках, и обнажение дранки на значительной площади.

«Бакунина, 4. Обрушилась часть потолка и упала в метре от меня», - рассказал горожанин сетевому изданию «ПензаИнформ».

Двухэтажное кирпичное здание находится в историческом центре города - возле Бакунинского моста. Когда-то дом служил гостиницей и постоялым двором, а по состоянию на 1923 год принадлежал городу. Сейчас это объект культурного наследия регионального значения.

В 2015 году здесь капитально отремонтировали кровлю и коммуникации, а подъезды в порядок так и не привели.

9 марта 2023 года на улице Бакунина случилось похожее ЧП: у дома № 50, расположенного возле ТЦ «Гостиный двор», обрушилась часть стены. Кирпичами разворотило несколько вывесок, завалило тротуар. Также обломки забаррикадировали выход из магазина в соседнем здании № 50, работник не мог покинуть помещение самостоятельно.