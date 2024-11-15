Сетевое издание|18+|Пятница|15 ноя 2024|13:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Город передал в собственность области здания на Гладкова и Рябова

Печать
Telegram

Из муниципальной собственности в собственность региона передали здания на Гладкова, 20, и Рябова, 9Б. Соответствующее решение было принято в пятницу, 15 ноября, на внеочередной сессии Пензенской городской думы.

До 2024 года зданиями владело государство. Затем их передали в собственность Пензы и закрепили на правах оперативного управления за управлением по делам ГОЧС.

Экспертиза дала технические заключения об ограниченно работоспособном состоянии этих объектов. Так, физический износ здания на Гладкова, 20, где разместился склад ГСМ, составляет 65,2%; на Рябова, 9Б, - 57,8%.

Без капитального ремонта дальнейшая эксплуатация строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Требуется восстановление кровли, ремонт перекрытий, электропроводки, сетей водоснабжения и канализации, отопления.

Кроме того, необходимы замена лестничных маршей и площадок, полов, окон и дверей, восстановление внутренней отделки. На эти работы требуются значительные средства. Поэтому было принято решение безвозмездно передать имущество в собственность Пензенской области.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте