Город передал в собственность области здания на Гладкова и Рябова

15.11.2024 | 10:50

Из муниципальной собственности в собственность региона передали здания на Гладкова, 20, и Рябова, 9Б. Соответствующее решение было принято в пятницу, 15 ноября, на внеочередной сессии Пензенской городской думы.

До 2024 года зданиями владело государство. Затем их передали в собственность Пензы и закрепили на правах оперативного управления за управлением по делам ГОЧС.

Экспертиза дала технические заключения об ограниченно работоспособном состоянии этих объектов. Так, физический износ здания на Гладкова, 20, где разместился склад ГСМ, составляет 65,2%; на Рябова, 9Б, - 57,8%.

Без капитального ремонта дальнейшая эксплуатация строений создает угрозу жизни и здоровью граждан. Требуется восстановление кровли, ремонт перекрытий, электропроводки, сетей водоснабжения и канализации, отопления.

Кроме того, необходимы замена лестничных маршей и площадок, полов, окон и дверей, восстановление внутренней отделки. На эти работы требуются значительные средства. Поэтому было принято решение безвозмездно передать имущество в собственность Пензенской области.