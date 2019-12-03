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Из жизни | В Пензе прокомментировали компенсацию расходов на услуги ЖКХ в 13 рублей

03.12.2019|15:02
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В министерстве труда, соцзащиты и демографии региона прокомментировали, почему льготница из дома № 44 на улице Пушанина получила в качестве компенсации расходов на услуги ЖКХ 13 рублей 71 копейку.

«Информация об оплате за газоснабжение поступила в органы социальной защиты, а другие сведения - от управляющей компании «Надежда-6» - поступили несвоевременно. Поэтому получателю был произведен расчет компенсации исходя из одной позиции: 13 рублей - это только за газ», - пояснила начальник управления министерства Марина Кирилова.

Потому и сумма оказалась так мала, что вызвала недовольство и шок.

«13 рублей 71 копейка. Из каких же расчетов все идет-то? Кто это насчитал? Кто за это отвечает, регулирует? Как понимать-то?» - возмутилась пензячка Лидия Александровна.

Женщина сравнивала прежнюю господдержку и нынешнюю: летом ей присылали около 700 рублей, а с осени вступили в силу новые правила и суммы резко уменьшились.

«Получила 102 рубля в сентябре, в октябре - 192 рубля (как бы вроде немножко прибавили), а уж в ноябре вообще...» - рассказала Лидия Александровна.

«Денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг включает в себя несколько позиций, и льготникам (региональным, федеральным) положено 50% от их фактических расходов», - сообщила Марина Кирилова.

Раньше суммы были фиксированными, определялись по нормативу. Потому-то теперь стало так важно, чтобы коммунальщики вовремя и правильно передавали данные в соцслужбы.

«После того как управляющая компания «Надежда-6» предоставила оставшиеся позиции: за холодную воду, за горячую воду, - произведен перерасчет и произведено второе финансирование», - отметила Марина Кирилова.

К сожалению, подобный случай не единичен. Соцработники активно сотрудничают с коммунальщиками, которые сначала неохотно взяли на себя дополнительные обязанности по передаче данных о расходах жителей. Так что работает горячая линия 8 (800) 201-60-86.

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Гость|03.12.2019 18:50|

Теперь мыться раз в месяц,в тулет раз в неделю,чай в термос на 3 дня. ВОТ КАК-ТО ТАК. Спасибо и низкий поклон депутатам за заботу.

Гость|03.12.2019 18:58|

Простите, а в чем вина льготницы? Ведь она оказалась крайняя...

Имя: Гость
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