03.12.2019 | 15:02

В министерстве труда, соцзащиты и демографии региона прокомментировали, почему льготница из дома № 44 на улице Пушанина получила в качестве компенсации расходов на услуги ЖКХ 13 рублей 71 копейку.

«Информация об оплате за газоснабжение поступила в органы социальной защиты, а другие сведения - от управляющей компании «Надежда-6» - поступили несвоевременно. Поэтому получателю был произведен расчет компенсации исходя из одной позиции: 13 рублей - это только за газ», - пояснила начальник управления министерства Марина Кирилова.

Потому и сумма оказалась так мала, что вызвала недовольство и шок.

«13 рублей 71 копейка. Из каких же расчетов все идет-то? Кто это насчитал? Кто за это отвечает, регулирует? Как понимать-то?» - возмутилась пензячка Лидия Александровна.

Женщина сравнивала прежнюю господдержку и нынешнюю: летом ей присылали около 700 рублей, а с осени вступили в силу новые правила и суммы резко уменьшились.

«Получила 102 рубля в сентябре, в октябре - 192 рубля (как бы вроде немножко прибавили), а уж в ноябре вообще...» - рассказала Лидия Александровна.

«Денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг включает в себя несколько позиций, и льготникам (региональным, федеральным) положено 50% от их фактических расходов», - сообщила Марина Кирилова.

Раньше суммы были фиксированными, определялись по нормативу. Потому-то теперь стало так важно, чтобы коммунальщики вовремя и правильно передавали данные в соцслужбы.

«После того как управляющая компания «Надежда-6» предоставила оставшиеся позиции: за холодную воду, за горячую воду, - произведен перерасчет и произведено второе финансирование», - отметила Марина Кирилова.

К сожалению, подобный случай не единичен. Соцработники активно сотрудничают с коммунальщиками, которые сначала неохотно взяли на себя дополнительные обязанности по передаче данных о расходах жителей. Так что работает горячая линия 8 (800) 201-60-86.